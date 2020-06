MOŻESZ ZOSTAĆ LUBUSKIM POLICJANTEM Data publikacji 24.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli cenisz sobie stablizację zatrudnienia, jeśli jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania prawa, jeśli chcesz się rozwijać, to optymalnym miejscem jest Lubuska Policja. Możesz zostać policjantem wykorzystując swe dotychczasowe umiejętności i predyspozycje. To służba interdyscyplinarna, w której z pewnością się odnajdziesz. Zapraszamy w nasze szeregi.

To ciekawa propozycja i perspektywa realizacji zadań dająca wiele satysfakcji tym, którzy marzą, aby pomagać innym. Ty też możesz zostać jednym z lubuskich policjantów. Od 3 czerwca jest na to ponowna szansa, kiedy po obostrzeniach spowodowanych pandemią znowu można składać dokumenty dotyczące naboru do Policji o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji. Oczywiście to wyzwanie i wiele wyrzeczeń ale jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa służba, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Służba prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, policyjni antyterroryści, technicy kryminalistyki, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, policjanci z laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi, funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, narkotykową czy zorganizowaną. To tylko niektóre możliwe drogi, które można obrać decydując się na służbę w szeregach Policji. Z pewnością to wymagająca misja, która kosztuje wiele wyrzeczeń nie tylko samych zainteresowanych ale i ich rodzin. Ale to także gwarancja realizowania swoich pasji, którą jest pomoc innym i zwalczanie wszelkich mechanizmów przestępczych. Wielu już wybrało tę drogę i służy wiernie Narodowi. Można realizować dużo pożytecznych zadań, które mają jeden wspólny cel- reagowanie na wszelkie formy łamania prawa. W garnizonie lubuskim służy ponad 2,6 tys. policjantów, których praca jest oceniana bardzo wysoko. W minionym roku wstąpiło do nas 130 kolejnych. Dołącz do drużyny profesjonalistów. Zostań jednym z nas.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp, mieszczącej się przy ul. Kwiatowej 10 (wejście od ul. Sielskiej).

lub Komendach Miejskich i Powiatowych Policji na terenie województwa lubuskiego również w soboty i niedziele.

Ponadto przyjęcia interesantów prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (http://lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Tel. (95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.