Namierzyli poszukiwanego w Austrii

Data publikacji 24.06.2020 Bieruńscy kryminalni namierzyli mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i kilkoma listami gończymi, który w 2017 roku uciekł z więzienia we Wrocławiu. Dzięki współpracy polskiej i austriackiej Policji został on zatrzymany w Wiedniu, skąd wczoraj deportowano go do kraju. Najbliższe 3 lata spędzi teraz za kratami.

Policjanci z wydziału kryminalnego bieruńskiej komendy, zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, ustalili prawdopodobne miejsce przebywania poszukiwanego od 3 lat mieszkańca powiatu. Mężczyzna w 2017 roku zbiegł z więzienia we Wrocławiu, gdzie odbywał karę blisko 5 lat pozbawienia wolności za liczne przestępstwa, takie, jak włamania, kradzieże, oszustwa, wymuszenia rozbójnicze, groźby karalne, przywłaszczenia, fałszowanie dokumentów, czy przestępstwa narkotykowe. Dzięki współpracy bieruńskich policjantów z mundurowymi z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej ukrywający się od kilku lat przestępca został zatrzymany w Austrii. Z uwagi na epidemię koronawirusa, od lutego przebywał w austriackim areszcie. Wczoraj został deportowany do kraju, gdzie trafił ponownie za kraty. Teraz dodatkowo będzie odpowiadał za bezprawne uwolnienie się, za co kodeks karny przewiduje do 2 lat więzienia. Za poprzednie przestępstwa pozostało mu jeszcze do odsiadki przynajmniej 3 lata.

(KWP w Katowicach / kp)